Путешественник Смородин расстроился из-за людей, которым не понравился его портрет в Эрмитаже

Российский путешественник и писатель Кирилл Смородин решил повесить свой стилизованный портрет в Военной галерее Государственного Эрмитажа. Молодому человеку казалось, что люди оценят это творение, однако пользователи интернета оставляли преимущественно негативные комментарии. Об этом написал «Ридус».

«Не очень приятно читать, что люди восприняли это не как шутку, а как что-то другое. Хотя ничего другого, кроме этого, не было в этом заложено. Не было никакого вандализма, порчи имущества, ничего, но почему-то появилось очень много злобных комментариев», — сообщил писатель.

Идея повесить свой портрет в Эрмитаже пришла к молодому человеку во время прогулки по залам музея. Он подумал, почему среди этих картин до сих пор не весит его портрет. Молодой человек решил исправить это недоразумение, за что поплатился со стороны наблюдателей.

Пользователи Сети назвали ведущий национальный музей не подходящим местом для шуток. Они застыдили Смородина за отсутствие культуры и воспитания и пожелали ему поскорее получить наказание.

Накануне Смородин сообщил в своем аккаунте в Instagram, что разместил в Военной галерее Эрмитажа свой портрет. На фотографии можно было увидеть его изображение в шапочке и в мундире какой-то абстрактной армии. Позже портрет убрали.