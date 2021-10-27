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    27 октября 2021, 09:29

    Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже

    Писатель Кирилл Смородин повесил в Эрмитаже свой портрет

    Наза Салех Захи

    Необычный случай произошел в Эрмитаже. Житель Санкт-Петербурга, писатель Кирилл Смородин среди музейной коллекции повесил свой портрет.

    Свое изображение он разместил среди портретов исторических личностей. На отредактированной фотографии петербуржец предстал в мундире и современной шапке.

    «Прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался, а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте», — написал в своем Instagram Смородин и прикрепил несколько снимков, сделанных в Эрмитаже. Сейчас пост удален.

    Источник фото: Instagram

    Он также запечатлел реакцию некоторых посетителей, которые не могли понять, откуда в музее появилась фотография Смородина.

    Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже | Изображение 1Источник фото: Instagram

    «И вновь, как в кино, пространство замирает и я ощущаю ту самую квинтэссенцию жизни», — описывал свои впечатления петербуржец после устроенной им акции.

    Эрмитаж пока никак не прокомментировал ситуацию. Сайт kp.ru написал, что смотрительницы уже убрали портрет Смородина из зала.