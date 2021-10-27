Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже

Необычный случай произошел в Эрмитаже. Житель Санкт-Петербурга, писатель Кирилл Смородин среди музейной коллекции повесил свой портрет.

Свое изображение он разместил среди портретов исторических личностей. На отредактированной фотографии петербуржец предстал в мундире и современной шапке.

«Прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался, а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте», — написал в своем Instagram Смородин и прикрепил несколько снимков, сделанных в Эрмитаже. Сейчас пост удален.

Источник фото: Instagram

Он также запечатлел реакцию некоторых посетителей, которые не могли понять, откуда в музее появилась фотография Смородина.

Источник фото: Instagram

«И вновь, как в кино, пространство замирает и я ощущаю ту самую квинтэссенцию жизни», — описывал свои впечатления петербуржец после устроенной им акции.

Эрмитаж пока никак не прокомментировал ситуацию. Сайт kp.ru написал, что смотрительницы уже убрали портрет Смородина из зала.