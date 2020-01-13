«Путаются в своих показаниях». Врачам елецкой станции переливания крови не объяснили причину увольнения

Им предложили также и вакансии врачей. Но, во-первых, с окладом 12 тысяч рублей, а во-вторых, в Липецке, в 75 километрах от их нынешнего места жительства Иван Коновалов.

Он отметил, что такие предложения всем врачам сделали в уведомлениях, которые получил каждый из 33 специалистов по переливанию крови.

«Мы меньше часа назад были на брифинге в Управлении здравоохранения, и там глава управления здравоохранения Липецкой области рассказывал, что альтернатива есть, в Ельце работа всем будет и так далее. Но работники сами заявляют, что в уведомлениях — и мы видели эти уведомления — об имеющихся вакансиях никакой альтернативы в Ельце им не предлагают. Им предлагают только работу в Липецке», — пояснил Коновалов.

Он рассказал, что сейчас «Альянс врачей» пытается записаться на прием к губернатору Липецкой области.

«Пока что, судя по всему, мы пойдем на прием к его заместителю по социальной политике. Потом, может быть, до самого губернатора дойдем. Пока что хотелось бы добиться ответов, почему закрывают это учреждение. Потому что в управлении здравоохранения не смогли внятно ответить на этот вопрос», — сообщил он «360».

Коновалов отметил, что сперва в ведомстве объяснили закрытие станции по переливанию крови тем, что крови слишком много и ее некуда девать. Он пояснил, что это могло бы быть логично — учреждение закрывают потому, что оно лишнее, в нем больше нет необходимости, так как доноров и без него слишком много. Однако потом версия изменилась — в ведомстве сообщили, что крови много, но ее отдают в те регионы, где доноров не хватает. Больше так делать не будут, потому что это «экономически невыгодно». Но и эта версия оказалась не окончательной».

«Потом проболталась начальница отдела кадров управления здравоохранения, что в 2019 году крови понадобилось больше, чем в 2018-м. Когда ее на этом поймали и спросили: „А как же так?“, директор управления здравоохранения сказал, что раз на раз не приходится — в прошлом году действительно потребовалось больше, но обычно меньше, есть тенденция на снижение. Они сами путаются в своих показаниях, поэтому истинную причину закрытия никто не знает», — заключил он.