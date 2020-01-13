Елецкую станцию переливания крови решили закрыть, а сотрудников превратить в трактористов

В Ельце Липецкой области больше не будет станции по переливанию крови. Ее закрывают в рамках оптимизации. Сотрудникам предложили переквалифицироваться в трактористов.

Предлагаемое место работы находится в 75 километров от их города. Сообщение об этом появилось в группе независимого профсоюза «Альянс врачей» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ни о каком довозе, компенсациях или чем-то еще речи не идет. Фактически уникальных специалистов выкидывают на улицу», — сказано в публикации.

Врачи также уверены, что против закрытия станции и сами пациенты.

«Мы должны спасть не только коллектив, на и больных, которые есть у нас в районе», — заявила одна из медицинских работниц во время собрания.

Увольняемый руководитель елецкого филиала рассказал представителям профсоюза, что сокращение его работников незаконно. Он уточнил, что ему предложили несколько «перспективных» вакансий. Специалист может пойти работать слесарем, трактористом, плотником или врачом за 12 тысяч рублей. Главы учреждения уже написал обращение в администрацию президента РФ. Однако его послание передали в управление здравоохранения, где больше месяца хранят молчание.

«Альянс врачей» утверждает, что при закрытии станции местный департамент здавоохранения надеется сэкономить в этом году 12 миллионов рублей. Но медики напомнили, что при этом люди могут погибнуть без донорской крови.