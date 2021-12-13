Путь устроившего взрыв в монастыре в Серпухове запечатлели камеры видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения поймала момент, когда молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в Серпухове, подходил к православной гимназии. Кадры опубликовала газета «Известия».

На видео можно заметить, что на молодом человеке были светлые брюки, темная куртка и шапка, он нес с собой сумку. Камера запечатлела, как он проходит в ворота и попадает на территорию монастыря.

Известно, что нападавший раньше учился в гимназии на территории монастыря. Взрыв произошел у входа в учебное заведение. В результате него пострадали 10 человек. О состоянии самого молодого человека нет официальной информации.

По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемый увлекался пиротехникой, отцу молодой человек говорил, что якобы занимался сбором петарды на Новый год. Канал уточнил, что родители бывшего гимназиста в разводе, он жил попеременно то с мамой, то с папой, также у него есть отчим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.