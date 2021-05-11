Путь черепа Гитлера в Москву описали в Госархиве

Фрагмент черепа фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашли в его бункере в 1945 году. Обломок кости привезли в Москву, где он хранится до сих пор.

Путь теменной части черепа описал в эфире «Эха Москвы» научный руководитель Госархива России Сергей Мироненко. Его интервью опубликовано на YouTube.

Фрагмент нашли отдельно от трупа сотрудники Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР. В 1945 году они по распоряжению лидера СССР Иосифа Сталина работали над сбором доказательств смерти Гитлера.

«Выехала команда, обследовала бункер, выпилила части дивана, сняла обивку, где была кровь», — рассказал Мироненко.

Потом специалисты раскопали яму, где и обнаружили кость размером 15 на 20 сантиметров с выходным пулевым отверстием.

Найденный фрагмент, добавил ученый, обгорел по краям. При этом ранее медики не нашли на черепе следов самоубийства, выдвинув версию об отравлении. На теле фюрера обнаружили следы цианистого калия.

После расследования сотрудники ГУПВИ подготовили официальные документы, где сообщалось о смерти Гитлера. Свою подпись под ними Сталин так и не поставил.

Обнаруженная часть черепа до сих пор хранится в Госархиве. ДНК-экспертизу фрагмента не проводили, поскольку ее необходимо делать в рамках установленных законодательством РФ процессуальных норм. Подобный запрос в прокуратуру и СК РФ ни от кого не поступал.