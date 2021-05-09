Американский историк перечислил популярные мифы о Второй мировой войне

Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о самых популярных мифах, связанных с войной. Их опубликовал журнал Time.

Историк признался, что потратил много времени на доказательства того, что президент США Франклин Рузвельт на самом деле не знал о Перл-Харборе заранее. Подобные предположения являются «безумной теорией заговора». Потому что не существует ни одного документа, который смог бы подтвердить это.

Еще он не считает правильным утверждение о том, что Япония могла бы выиграть войну, если бы их самолетам удалось разбомбить американские нефтехранилища во время налета на Перл-Харбор. В лучшем случае это только отсрочило бы победу на несколько месяцев.

По его словам, существует еще одно заблуждение — оно касается заявлений, что Эрвин Роммель был лучшим немецким генералом. По его мнению, военный был плох в администрировании. Кроме того, он совершенно не заботился о логистике.

Как выяснилось, существует еще один миф, который перекладывает всю вину в поражении Германии во Второй мировой войне на плечи Адольфа Гитлера. Историк заявил, что с удовольствием бы обвинил Гитлера во всем, но один человек не способен нести ответственность за каждое плохое решение, принятое немецкой армией.