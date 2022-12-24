Эксклюзив 24 декабря 2022, 19:48 «Пусть небо над головой будет мирным». Жители Луганска обратились к дончанам Жители Луганска обратились к дончанам перед Новым годом

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Луганск подготовился к встрече Нового года. На площади установили главную городскую елку, развернули небольшую ярмарку. Люди могут приходить сюда гулять с детьми, не боясь обстрелов, чего нельзя сказать о Донецке, который ежедневно подвергается атакам. Несколько луганчан обратились к жителям столицы ДНР, призвав набраться терпения. Победа обязательно будет за нами, подчеркнул один из горожан в беседе с «360».

Одна из жительниц пожелала спокойствия и ДНР, и ЛНР. Хочется, что ситуация скорее урегулировалась, добавила она.

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«Хотелось бы всем жителям и Донецка и Луганска пожелать мирного неба над головой, скорейшего урегулирования нашей ситуации, здоровья, счастья, чтобы у всех исполнились те мечты, которые каждый носит в своем сердце», — сказала женщина.

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Еще один собеседник «360» заметил, что главное сейчас — набраться терпения.

«Победа будет за нами», — подчеркнул он.

На этой неделе Подмосковье направило фуры с новогодними подарками для детей из новых российских регионов. В акции участвовали жители всех городских округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что это доброе дело сплотило людей.

«Сейчас этим детям нужно особое внимание, особая забота. Новый год — это время чудес и исполнения желаний. Все мы должны верить в Деда Мороза. Ну а дети — в первую очередь», — сказал глава Подмосковья.