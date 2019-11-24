Пушков заявил, что Ротару «не очень рады» в России

Заказа на травлю певицы Софии Ротару, «конечно же, нет», считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. При этом, по его мнению, ей в России «не очень рады».

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Так сенатор отреагировал на заявление концертного директора исполнительницы Сергея Лаврова. Тот, комментируя высказывания с осуждением Ротару в прессе, заявил: «Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ».

На прошлой неделе стало известно, что певица приедет в в Москву на съемки музыкальной программы «Песня года», а также выступит на концерте «Легенды „Ретро FM“». Сообщалось, что артистка также может спеть на новогодних корпоративах (ее концертный директор это опровергал).

По словам Пушкова, в стране «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России», а у себя дома критикуют страну.

«Вот и Ротару не очень рады», — резюмировал политик.