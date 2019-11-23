Директор Ротару назвал фейками сообщения об украинском финансировании
Сенатор пожелал Ротару пустых мест в зале на концертах в РоссииПодробнее
«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения», — сказал он.
Представитель певицы добавил, что она не будет подавать судебный иск, так как является абсолютно неконфликтным человеком.
По его мнению, против исполнительницы, вероятно, «был какой-то заказ».
Лавров пояснил, что Ротару единственный раз не приехала на «Песню года» в 2018 году, и «только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны».
«Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», — отметил директор.
Он также опроверг желание певицы, имеющей украинское гражданство, заработать на концертах в России.
«Зеленская» оттепель на Украине вернула России РотаруПодробнее
По словам Лаврова, в этом году исполнительница выступит в России только на «Песне года», на которой артистам не платят.
«Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — добавил концертный директор.
Ранее участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман предположил, что гонорары Ротару от новогодних выступлений в России пойдут украинским военным. Блогер Вадим Манукян, входящий в экспертный совет по развитию СМИ при Госдуме, призвал за это лишить 72-летнюю певицу звания Народной артистки СССР.