Пушков упрекнул США в попытке занять место ООН из-за санкций по Ирану
«США пытаются навязать ООН возобновление санкций Совбеза против Ирана односторонними действиями», —написал Пушков в Twitter.
По его словам, таким образом Штаты покушаются на роль ООН, полномочия Совета безопасности, Устав и международное право. Сенатор отметил, что генсек организации Антониу Гутерриш отказался идти на поводу у США.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что санкции ООН в отношении Ирана опять вступили в силу. Это произошло несмотря на то, что организация с этим не согласна. Помпео заявил, что странам, которые не будут соблюдать эти меры, следует ждать ответных действий от Вашингтона.
Госсекретарь США объяснил, что решение о введении ограничительных мер связано с невыполнением Тегерана своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.