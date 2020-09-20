США намерены вернуть санкций ООН против Ирана

США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей», по мнению администрации Штатов, возвращаемых антииранских санкций ООН. С таким заявлением выступил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, 20 августа американская сторона уведомила председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, пишет ТАСС. С этого дня, как добавил госсекретарь США, был запущен процесс возвращения ранее отмененных санкций. Он занимал 30 дней.

«В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности», — цитирует слова Помпео «Газета.ru». По словам госсекретаря, политика максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не заключит всеобъемлющее соглашение, «которое бы сдерживало угрозы нераспространения и остановило распространение хаоса, насилие и кровопролитие».

Последние внешнеполитические шаги администрации США свидетельствуют об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявлял в августе глава российского МИД Сергей Лавров, напомнило Ura.ru. Министр отметил, что Вашингтон считает, что Иран «плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности» в рамках иранской ядерной сделки, поэтому и вводит против него санкции.

15 августа Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию США по Ирану. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. В ответ американская сторона заявила, что введет дополнительные санкции против страны.