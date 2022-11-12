Общество 12 ноября 2022, 23:47 Пушилин и Соловьев встретились с бойцами батальона «Спарта» Врио главы ДНР Пушилин рассказал о встрече с бойцами батальона «Спарта» в аэропорту Публичное достояние

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что совместно с журналистом Владимиром Соловьевым встретился с бойцами батальона «Спарта». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С Владимиром Соловьевым посетили „Спарту“ в донецком аэропорту. <…> Даже на больничных койках наши бойцы не унывают», — отметил Пушилин.

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Здание аэропорта находится в разрушенном состоянии из-за длительных боев между осажденными там украинскими боевиками и штурмовавшими их позиции донецкими силами.

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«Спарта» считается одним наиболее боеспособных подразделений республики. Бойцы принимали участие в осаде и штурме аэропорта и воевали в разных районах ДНР.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Руслан Якубов 12 ноября сообщил, что число обстрелов территории республики со стороны украинских боевиков за день выросло в два раза. По его словам, ВСУ выпустили свыше 270 боеприпасов различных калибров, в том числе снаряды из системы HIMARS.