Пункты вакцинации от коронавируса появились в «Яндекс.Картах»

В «Яндекс.Картах» начали показывать пункты вакцинации от коронавируса. Их можно найти по ключевым словам «вакцинация» или «где сделать прививку».

Всего на карте отмечено более 4,5 тысячи мест по всей России, где можно сделать прививку от коронавируса. В Министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что на данный момент это наиболее полный список, который будет дополняться ведомством в реальном времени.

Совместный проект министерства и «Яндекс.Карт» призван упростить жизнь россиян, сделать вакцинацию от коронавируса доступнее.

«Для нас принципиально важно обеспечить доступность вакцинации для жителей нашей страны. Список пунктов вакцинации постоянно пополняется, новые точки будут оперативно появляться на карте. Уверен, что сервис будет востребован», — процитировал ТАСС слова заместителя министра здравоохранения РФ Павла Пугачева.

В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге началась разработка первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. По словам ученых, на вкус она будет напоминать ряженку. Доклинические испытания препарата планируется завершить в течение года.