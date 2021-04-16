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    16 апреля 2021, 09:22

    Ученые из Петербурга создадут съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

    Андрей Иванов

    В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге разрабатывают первую в мире съедобную вакцину от коронавируса. На вкус она будет напоминать ряженку. Ученые планируют завершить ее доклинические испытания в течение года. Об этом рассказал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.

    Ученые из Петербурга создадут съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

    «Идеология науки такова, что исследования проводятся планомерно, шаг за шагом, с проверкой всех предварительных экспериментов на каждом этапе, формированием выводов на их основе и постановкой следующих целей и задач. <…> На этом принципе базируются все наши исследования, в том числе и разработка вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

    Дмитриев отметил, что на весь комплекс тестирования вакцины необходимо около 220 миллионов рублей. Сейчас институт ищет инвесторов для внебюджетного финансирования проекта.

    Руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов объяснил, что при применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционные препараты. Он отметил, что на вкус эта вакцина похожа на ряженку.

    «Больше всего она напоминает ряженку. Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — поделился подробностями собеседник.

    Сейчас в России идет масштабная вакцинация от коронавируса. Российский препарат «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи, разрешили уже в 60 странах.