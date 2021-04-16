Ученые из Петербурга создадут съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге разрабатывают первую в мире съедобную вакцину от коронавируса. На вкус она будет напоминать ряженку. Ученые планируют завершить ее доклинические испытания в течение года. Об этом рассказал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.

«Идеология науки такова, что исследования проводятся планомерно, шаг за шагом, с проверкой всех предварительных экспериментов на каждом этапе, формированием выводов на их основе и постановкой следующих целей и задач. <…> На этом принципе базируются все наши исследования, в том числе и разработка вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Дмитриев отметил, что на весь комплекс тестирования вакцины необходимо около 220 миллионов рублей. Сейчас институт ищет инвесторов для внебюджетного финансирования проекта.

Руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов объяснил, что при применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционные препараты. Он отметил, что на вкус эта вакцина похожа на ряженку.

«Больше всего она напоминает ряженку. Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — поделился подробностями собеседник.

Сейчас в России идет масштабная вакцинация от коронавируса. Российский препарат «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи, разрешили уже в 60 странах.