Общество 18 апреля 2023, 14:24 Пункты сбора подарков для участников СВО открылись в Москве Пункты сбора подарков для участников СВО открылись на площадках фестиваля «Пасхальный дар» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы могут передать подарки для участников специальной военной операции и жителей новых российских регионов. Об этом проинформировал официальный сайт мэра Москвы.

Благотворительная акция проходит на площадках фестиваля «Пасхальный дар» в рамках проекта «Москва помогает». В качестве подарков можно принести мужские подарочные наборы, чай, книги и кондитерские изделия. Также можно оставить открытку с пожеланиями для участников спецоперации.

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Всего в столице работает 23 таких пункта сбора. Узнать их можно по флагам с надписью «Москва помогает».

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице в восьмой раз. В этом году он будет работать до 23 апреля. На каждой площадке посетители смогут купить пасхальные сувениры или сделать их своими руками. Также гостей ждут разные активности, праздничные концерты и тематические мастер-классы.