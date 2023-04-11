Москва 11 апреля 2023, 09:20 Москвичей пригласили на фестиваль «Пасхальный дар» с 15 апреля Сергей Собянин пригласил москвичей посетить традиционный фестиваль «Пасхальный дар» РИА «Новости»

Читать 360tv в

С 15 апреля в Москве откроется традиционный столичный фестиваль «Пасхальный дар». Он продлится всю неделю — жителей и гостей города ждут развлекательные мероприятия на 25 площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил их посетить.

«По традиции „Пасхальный дар“ посвящается добрым делам. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выступления, выставки и многое другое, чтобы показать: помогать — легко, приятно и познавательно», — написал он в своем блоге.

Реклама

На каждой из 25 площадок можно будет купить пасхальные сувениры или сделать их своими руками. Гостей ждут разные активности. Например, на Тверской площади они смогут расписать пасхальным узором колокольчики и сделать тематическую открытку.

А в парке Горького посетителей научат выращивать рассаду и ароматные травы во время ботанических классов. Кроме того, опытные повара расскажут, как правильно печь куличи.

С 16 по 29 апреля на территории семи храмов столицы пройдут праздничные концерты и тематические мастер-классы.