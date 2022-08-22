Пробы воздуха в Москве не показали превышений концентрации продуктов горения

Запах гари в некоторых районах усилился, однако специалисты не нашли в воздухе превышений допустимых показателей. Об этом сообщил в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Запах гари заметили на юге и юго-западе вблизи Конькова и Зюзина, на западе — в Раменках. В центре города тоже осталась дымка. Жители заявили, что если обычно к ночи запах рассеивался, то в воскресенье этого не произошло. Чиновники объяснили причину такого явления.

«В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях», — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Условия рассеивания изменились в лучшую сторону, однако москвичи все равно чувствуют последствия природных пожаров — воздух по-прежнему переносит их с очагов возгорания. Здоровью это не угрожает, так как исследования не показали превышения предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц.