Пугающий памятник установили у ЗАГСа в Нижегородской области

Памятник молодоженам установили напротив здания ЗАГС в Павлове Нижегородской области. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию жителей и гостей города. Представители ЗАГС заявили, что с ними не согласовывали установку памятника, сообщило со ссылкой на ведомство РИА «Новости».

Руководитель Главного управления ЗАГС по Нижегородской области Ольга Краснова заявила, что с ее ведомством никто не согласовывал установку скандального памятника, сообщило агентство. По словам Красновой, работники органов записи актов гражданского состояния сами удивились появлению скульптуры молодоженам.

«Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла», — передало слова Ольги Красновой агентство.

Источник фото: «ВКонтакте»

Скульптуру установили на набережной — напротив местного ЗАГС. Территорию возле него в этом году благоустраивали.

Жители города Павлово раскритиковали памятник. Пользователи в интернете сравнили скульптуру с памятником Аленке из Воронежа, а также предложили перенести ее в другое место.