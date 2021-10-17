Жители российского города раскритиковали памятник молодоженам

У жителей города Павлово Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции памятник молодоженам у ЗАГСа. Скульптурную композицию местные жители обсудили в паблике «Подслушано в Павлове» во «ВКонтакте».

«Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. <…> По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули», — написал один из пользователей соцсети в комментарии под постом.

В комментариях также звучали предположения, что работу могли «сваять» пятиклассники на уроках труда.

Автор фотографий Александр Тягин рассказал РИА ФАН о том, что памятник он увидел впервые. Однако это произведение искусства вызвал неприятное чувство стыда, а не чувство восхищения.

«Обидно, что такой город как наш, город мастеров, художников и умельцев, мог такое „выкинуть“», — рассказал Александр. По его мнению, тот, кто принимал эскиз, «отнесся к этому проекту махнув рукой».

В июле жители Белгородской области раскритиковали новый памятник героям «Операции Ы» Шурику и Лиде, который установили в новом молодежном арт-пространстве. И в этом случае многие отметили, что Аленка из Нововоронежа получилась лучше.