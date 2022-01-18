Публичный реестр педофилов предложили создать в России

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с предложением создать публичный реестр педофилов и лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что подготовит обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой оказать содействие в создании базы. В ней будет содержаться информация о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию.

Миронов уточнил, что это инициатива жителей Костромы, где ранее двое мужчин похитили пятилетнюю девочку. По версии следствия, они изнасиловали и убили ее.

Один из них, 44-летний Денис Г., ранее отбывал тюремный срок за педофилию и распространение порнографии, а 24-летний Вадим Б. сидел за кражу.

«Очень нужен сайт, где поименно, с фотографиями и адресами будут указаны эти мерзавцы. Люди должны знать, кто живет рядом с ними, кого они должны опасаться, от кого защищать своих детей. Пусть эти твари знают: где бы они ни были, им не укрыться в тени», — заключил Миронов.