Общество 19 сентября 2023, 00:03 Псковскую журналистку Прокопьеву оштрафовали за дискредитацию ВС России Журналистку Прокопьеву оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Freepik

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Псковский городской суд признал жительницу Пскова виновной по статье о дискредитации Вооруженный сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным ТАСС, речь идет о журналистке Светлане Прокопьевой*.

«Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», — уточнили в суде.

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В 2022 году Прокопьеву* признали виновной в оправдании терроризма. Тогда суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей. Спустя время она уехала из России, пожаловавшись на обыски и допросы по делу о клевете на главу Псковской области.

Минувшим летом журналистка попала в список иноагентов.

Ранее стало известно, что на дискредитацию российской армии уже второй раз проверят бывшего нападающего сборной России по футболу Евгения Савина. Причиной стали его высказывания в интервью Ксении Собчак. Ранее его оштрафовали на 50 тысяч рублей по аналогичному делу. Теперь экс-футболисту может грозить тюремный срок.

*Признана в России иностранным агентом