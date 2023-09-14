Общество 14 сентября 2023, 10:03 Бывшего футболиста Савина второй раз проверят на дискредитацию армии Экс-футболиста Савина проверят на дискредитацию армии после интервью Собчак РИА «Новости»

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Блогера и бывшего нападающего российской сборной по футболу Евгения Савина снова проверят на дискредитацию российской армии. Как сообщил Telegram-канал Mash, причиной стали высказывания экс-футболиста.

По данным журналистов, правоохранительные органы проверят интервью блогера каналу Ксении Собчак, которое состоялось еще в апреле этого года.

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Ранее Савин уже был фигурантом аналогичного дела. Более того, ему пришлось оплатить штраф в 50 тысяч рублей. Если блогера повторно признают виновным в дискредитации Вооруженных сил России, ему может уже грозить реальный срок — до пяти лет лишения свободы.

Сейчас, как сообщили в СМИ, Савин живет с семьей на Кипре.

Ранее дело по дискредитации армии завели против журналистки Марии Гессен. Причиной стали ее высказывания в интервью блогеру Юрию Дудю*.

*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.