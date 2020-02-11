«Пусть сажают». Дети рассказали об учительнице, закрутившей роман с учеником в Астрахани

Школьники рассказали, что учитель биологии из Астрахани, которую застукали со старшеклассником, была отличным педагогом. После появления видео учитель и директор школы уволились.

«Она отличным педагогом была. Не знаю, что случилось. Каждый старшеклассник видел это видео», — рассказал «360» один из учеников астраханской школы № 32.

Большинство школьников не захотели рассказывать о происшествии, хотя многие из них видели скандальное видео. Кадры поставили в неудобное положение не только учителей и руководство школы, но и самих детей, которых теперь все спрашивают, смотрели они ролик или нет.

«Пусть сажают. Правильно делают, что сажают», — высказала свое мнение о видео одна из учениц школы №32.

Видео, которое стоило учительнице и директору работы, сняли школьники через щель под дверью. Хотя лица тщательно замаскированы, на кадрах виден кабинет и то, что парочка занимается далекими от учебы делами.

В пресс-службе администрации Астрахани рассказали, что после публикации видео директор школы уволилась по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья. Как стало известно источнику ТАСС, заявление написала и учительница биологии.

Астраханские следователи начали проверку. Как сообщали СМИ, ученику 15 лет, он учится в 9-м классе.