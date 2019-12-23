    23 декабря 2019, 11:22

    Роскачество рассказало, как выбрать хороший новогодний подарок с конфетами

    Дарья Бунякова

    Перед Новым годом полки магазинов всегда завалены разнообразными коробками со сладкими подарками. Специалисты Роскачества рассказали, как не потеряться среди множества упаковок и выбрать самые лучшие конфеты.
    Роскачество рассказало, как выбрать хороший новогодний подарок с конфетами

    По словам экспертов, при покупке сладкого подарка стоит отдать предпочтение крупным торговым маркам. Также за качественными сладостями лучше отправиться в специализированные магазины, где конфеты попадают в коробки сразу на производстве. Сладости в таких сборных упаковках будут с почти одинаковым сроком годности.

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    Стоит обратить внимание и на этикетку. Информация на коробке должна содержать состав, дату фасовки сладостей и срок хранения. Выбирать стоит те подарки, в составе которых минимальное количество консервантов, пищевых добавок, усилителей вкуса и красителей.

    Лучше всего, если в упаковке будут мармелад или зефир. Эти сладости содержат пектин, который полезен для хрящевой ткани и суставов.

    Не стоит забывать о правильном хранении таких подарков. Сладости стоит оставлять при температуре 15–17 градусов. При этом специалисты отмечают, что если шоколад покрылся белым налетом, это означает, что он настоящий.