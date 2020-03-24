Психолог рассказал, как семейным парам не убить друг друга на карантине

Семьи по всему миру оказались заперты в четырех стенах. Для кого-то это прекрасная возможность наконец-то побыть всем вместе, для других же — целое испытание семейных уз на прочность. «360» узнал у психолога, как карантин не закончить разводом.

Психолог и психиатр Евгений Фомин уверен: дело, как это ни парадоксально, не в нем (ней), а в вас. В вынужденных обстоятельствах, когда нам приходится круглосуточно соседствовать с нашими близкими, мы начинаем замечать только их, и ничего больше. По словам врача, в науке на эту тему есть даже целое понятие — «сенсорная депривация».

«Карантин, или самоизоляция, — это и есть та самая полная депривация. В этот момент происходит смещение акцентов внимания с внешнего мира на ваше ближайшее окружение. Вы начинаете замечать те вещи, которые вас раньше не беспокоили», — рассказывает Фомин.

«Например, человек, с которым вы живете уже много лет, как-то необычно себя ведет — странно ест, как-то странно чавкает. Но он это делает непроизвольно и, наверное, всю жизнь». В этот момент нужно задать себе вопрос, почему это раздражает вас, уверен психолог.

«Проблема — исключительно в вас, и только вы должны с ней разбираться, чтобы она не касалась никого», — заключил врач.

Также психологи советуют попробовать переключать свое внимание с партнера на что-то еще.