Психолог рассказал, как пережить семейную самоизоляцию

Всего специалист выделила три правила. Первое — найти способы переключать свое внимание с партнера на что-то еще. То есть надо заниматься чем-то раздельно. Можно записаться на онлайн-курсы, выполнить домашние дела, выучить еще один язык.

Второе правило — выделить себе личное пространство. Берите паузу на время, когда вам надо побыть одному. Заранее договоритесь об этом с партнером.

Третье правило — найдите общее увлечение.

«Должен быть совместный интерес, где партнеры будут эмоционально включены и будут сближаться. Это может быть что угодно, вплоть до совместного просмотра фильма или приготовления блюда», — рассказала Инченко.