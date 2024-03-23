Эксклюзив 23 марта 2024, 13:36 Психолог рассказал, как побороть панику в кризисных ситуациях Психолог Сибирский: дыхательная практика поможет подавить панику Unsplash

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Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, которые пришли послушать музыкантов. Погибли, по последним данным, 115 человек. В такие моменты паника мешает взять себя в руки и продумать, как выбраться из сложившейся ситуации. Психолог Артемий Сибирский рассказал «360», как вести себя во время подобных ситуаций.

«Первое и самое важное правило — не поддаваться общей панике и не впадать в панику. Звучит просто, на самом деле это несколько сложнее. <…> Самое важное — это начать дышать, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и посмотреть на ситуацию трезво», — отметил он.

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Психолог отметил, что нужно понять, угрожает ли что-то жизни в данный момент. Если нет, то стоит выйти на связь со всем близкими и родными и убедиться, что они тоже находятся в безопасности. Это поможет меньше паниковать здесь и сейчас.

Также важно не забывать о других людях. Окружающим тоже нужна помощь.

«Важно помочь им успокоиться, дав им такую же инструкцию — хотя бы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, оценить ситуацию относительно собственной безопасности и своих близких. Это очень важно», — подчеркнул психолог.

Дальше необходимо следить за новостным фоном, чтобы понять, что именно происходит вокруг. Возможны ли какие-то риски для жизни. Если их нет, то человек может находиться в состоянии спокойствия в минимальной панике и спокойно помогать другим — тем, кто действительно нуждается в помощи.

Важно не забывать, что паника никому не поможет. В панике наши действия становятся хаотичными и неадекватными. Мы в таких ситуациях неспособны принимать здравые решения. Паника может только ухудшить ситуацию. Артемий Сибирский психолог

Он призвал не бояться само состояние паники, а «найти с ней общий язык». Для этого не стоит забывать о дыхательной практике, которая поможет получить спокойствие и трезво смотреть на ситуацию.