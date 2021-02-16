Психологи дали советы, как проще перенести 6-дневную рабочую неделю

Психологи рекомендовали сосредоточиться не на шестидневной рабочей неделе, а на трехдневных выходных после нее. Об этом сообщил Life.

Психолог Игорь Козлов заявил, что «надо понимать, что это не столь критично, и просто надо себя мотивировать тем, что потом у нас три дня выходных».

Также он посоветовал перенастроить свой внутренний график, например, считать вторник понедельником. Психолог уверен, что это поможет избежать стресса.

Его коллега Илья Шабшин также рекомендовал в длинную неделю относиться к себе внимательнее, чем обычно. Например, делать перерывы, чтобы выпить чая.

«Нужно заранее с собой договориться, что предстоит непростая неделя, но это не катастрофа и не трагедия, и я, безусловно, справлюсь», — добавил эксперт.

Также он дал совет по борьбе с плохими мыслями. Для этого нужно поделить лист на два столбика и в первом выписать весь негатив, а во втором аргументы, которые его опровергают.

«Это будет намного лучше, полезнее, чем просто с собой в уме разговаривать», — пояснил Шабшин.