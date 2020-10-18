Психолог объяснил конфликты россиян из-за обязательного ношения масок

Пандемия коронавируса приучила людей носить маску. Психолог Павел Жавнеров объяснил «360», почему некоторых раздражает просьба пользоваться средствами защиты.

Специалист заметил, что россияне не понимают, для чего нужны маски. Из-за этого и появляется негативная реакция. Кроме того, пока что ношение масок не вошло в привычку.

«У меня самого было противоречивое отношение к маскам. Понял только потом. Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить», — сказал Жавнеров.

Он заметил, что каждый надевающий маску полагает, будто бы обезопасил себя от заражения. На самом деле маска нужна для другого: благодаря ей человек не успевает заразить других, если болен, а вирус «еще не проявился».

«Понимание ответственности не за свое здоровье, а других людей вокруг <…> даст возможность спокойнее к этому относиться», — пояснил специалист.

Психолог добавил, что в штыки всегда воспринимаются любые изменения. Здесь главное — дать человеку легкое решение, позволить ему легко выйти из положения и не оправдываться за свои действия.

«Иногда человек забыл маску, иногда ее нет. И тут нужно отработать некие скрипты. Например, предлагать бесплатные маски», — предложил Жавнеров.

Ко всему прочему сейчас нет строгих правил. При жестких ограничениях люди привыкли бы быстрее им следовать.

«В целом это вопрос восприятия. Если человек считает, что ему делают замечание и понимает, почему это происходит, то его эмоционально будет это задевать. Если он поймет, что маска защитит от него самого, он будет адекватнее реагировать», — заключил Павел Жавнеров.