На публику без маски. Как звезды пренебрегают правилами безопасности во время пандемии

На днях Елена Малышева прошлась со своей мамой по Красной площади и ГУМу. Но от умелого врача даже подписчики не ожидали, что она будет ходить по людному месту без маски. Звезды и чиновники вообще часто появляются на публике без масок, и у каждого своя причина, по которой простое средство защиты не надето.

Прогулка с мамой

Неделю назад врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась со своей мамой по Красной площади и ГУМу. Ни у кого из них не было маски на лице, на что обратили внимание подписчики. Малышева объяснила, что ее маме 87 лет, «у нее три порока сердца», легочная гипертензия, она переболела COVID-19 и выздоровела. Видимо, так Малышева успокоила фанатов по поводу того, что у ее родственницы не надета маска. Отсутствие средства индивидуальной защиты у нее самой она не прокомментировала.

На вопрос одного пользователя, почему мама без маски, Малышева заявила, что «не описано ни одного случая повторного заражения». Ролик Малышева опубликовала 13 октября, и на тот момент даже глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что ни один человек в мире не заразился коронавирусом повторно. Однако в тот же день появилась новость о женщине из Нидерландов, которая в возрасте 89 лет спустя два месяца после первого заражения вновь подхватила COVID-19. Впоследствии и заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, хоть и процент таких случаев мал.

Маска портит грим

В субботу у подписчиков телеведущей Ларисы Гузеевой появились претензии по поводу того, что она не надевает маску. Гузеева уточнила, что многие фанаты часто спрашивают, почему она отказалась от средств индивидуальной защиты, но объяснение есть.

По словам Гузеевой, у нее регулярно происходят съемки, и если она будет надевать маску во время передач, то размажет грим.

Все спрашивают, почему я без маски. Ну как я могу быть в маске? Вы такие смешные. Как я могу быть в маске, я же грим размажу весь Лариса Гузеева.

Источник фото: Instagram/Лариса Гузеева

Встреча в Крыму

На несоблюдении масочного режима поймали и главу Крыма Сергея Аксенова. 7 октября на сайте руководителя региона появилось обращение, в котором Аксенов призвал жителей не участвовать в массовых мероприятиях и носить маски.

При этом на его странице в Facebook появилась фотография с певцом Филиппом Киркоровым и композитором Игорем Крутым, где все присутствующие без масок.

В начале октября в Крым приехали Филипп Киркоров, Алсу, Олег Газманов, Лариса Долина, Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева на финал конкурса «Детская Новая волна 2020».

Источник фото: Facebook/Сергей Аксенов

Агентство Ura.ru напомнило, что число заболевших в России за сутки увеличилось на 14 922 человека. Это на 228 меньше, чем в прошлые 24 часа. По данным сайта «Дни.ру», пик заболеваемости COVID-19 может наблюдаться в ноябре 2020 года.

Королевский режим

На снятие маски по непонятной причине обратили внимание подписчики жены президента Украины Владимира Зеленского Елены. 7 октября глава страны вместе с супругой отправились в Букингемский дворец на встречу с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

На страницы Елены Зеленской появилось несколько фотографий со встречи, на одной из которых высокопоставленные лица стоят друг напротив друг без масок.

Вероятно, это был замысел фотографа — поставить королевскую семью и украинского лидера с женой друг напротив друга без масок. Ведь социальная дистанция все-таки соблюдена. Кроме того, на других снимках все участники встречи в средствах индивидуальной защиты.

Человек года без маски

В начале октября состоялось еще одно мероприятие, посвященное началу голосования за титул «Человек года — 2020» по версии GQ. На светский ужин пришли Яна Рудковская, Филипп Киркоров, рэпер Давид Манукян. Никто из них не надел маску.

На видео ниже позируют Рудковская и Киркоров без масок. Это при том, что все журналисты на мероприятии были в средствах индивидуальной защиты.

Губернаторское недовольство

В мае губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал своих подчиненных, которые пришли на встречу в Екатеринбурге без масок. Сам Куйвашев не присутствовал на мероприятии, но видел фотографии. Он возмутился, что представители власти так безответственно относятся к соблюдению масочного режима.

Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да… интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе Евгений Куйвашев.

Куйвашев поинтересовался, как власти могут требовать соблюдать ограничения от населения, если сами не держат дистанцию и не носят средства индивидуальной защиты. При этом в Свердловской области обязательный масочный режим ввели с 1 мая 2020 года. Потом ограничения продлили.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что участники мероприятия сняли маски «только для финальной памятной фотографии» по просьбе фотографа, а само место, где делали снимок, не является общественным.