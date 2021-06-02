Психолог объяснил, как подготовить себя к отдыху от работы

Руководитель «Международного центра психофизиологических исследований» Максим Коваленко объяснил, как правильно подготовить себя к отдыху от работы, написало ИА Nation News.

Он отметил, что для эффективной разгрузки нужно сперва правильно расставить цели и постоянно совершенствоваться. Когда человек знает, к чему идет, ему легче распределять временной ресурс между работой и отдыхом.

«Нужно научиться работать над собой и ответить на основные пять вопросов: 1.Зачем тебе это надо? 2.Куда ты идешь? 3.Что ты от этого хочешь? 4.Для кого ты это делаешь? 5.Что в итоге ты хочешь получить?» — уточнил Коваленко.

Когда трудовые аспекты прояснены, нужно выбрать способ, как провести свободное время. Во время отдыха нужно исключить атрибуты работы — телефон и другие гаджеты. По словам Коваленко, умение абстрагироваться от профессиональной деятельности является ценным навыком.

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