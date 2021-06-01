Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

Россиян в июне ждет единственная короткая неделя за лето. Она связана с празднованием Дня России 12 июня.

Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Эти выходные станут единственными длинными за лето, а следующая после них рабочая неделя будет длится четыре дня — со вторника по пятницу.

Ранее партия ЛДПР предложила установить предельное количество сверхурочных часов при ненормированном рабочем дне. За «лишние» часы работникам дадут дополнительный отдых. Тем же, кто работает по обычному графику, можно получить либо компенсацию за работу, либо дополнительный отдых.

Согласно последним исследованиям ВОЗ, переработки влияют на уровень смертности в мире. Работа от 55 часов в неделю повышает риск возникновения инсульта на 35% и на 17% смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году переработки стали причиной смерти 750 тысяч человек.

Опрос показал, что более 40% самозанятых в России работают свыше восьми часов в сутки, а рабочий день у них не нормирован.