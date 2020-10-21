Психолог назвал критический возраст для женитьбы

Мужчины старше 40 лет редко женятся. Для серьезных отношений именно этот возраст становится критическим.

«В среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон. Мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия», — рассказала семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в этом возрасте человек уже не хочет эксперементировать. Мужчины начинают бояться решительных шагов и ошибок. Они уже построили для себя комфортный образ жизни и не хотят его менять. Плюс к 40 годам появляются привычки, от которых сложно отказаться.

Женщины-ровесницы таких мужчин тоже не хотят меняться. Им сложно подстраиваться под нового человека и жертвовать своими привычными делами.

Такая же ситуация складывается в отношениях зрелых мужчин и молоденьких девушек. Сначала они готовы вписаться в образ жизни своего спутника. Но затем приходит понимание, что постраиваться нужно постоянно. Мужчина не хочет ничего менять и куда-то двигаться. Со временем девушкам становится это не интересно.

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