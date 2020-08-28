Собраны самые нештатные ситуации в ЗАГСах

Самый распространенный случай — это когда жених говорит «нет» в шутку или всерьез.

«Мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию», — отметила Чернышева.

Сколько таких случаев насчитывается в практике, она не уточнила.

Бывшие возлюбленные невесты приходят на свадьбы чаще, чем экс-любовницы жениха. Иногда во время заключения брака кто-нибудь может почувствовать себя плохо, случались и инсульты. Тогда торжественная церемония останавливается, а пострадавшему вызывают скорую помощь, написала газета «Взгляд».

Бывали и случаи, когда невесты рожали прямо во время регистрации брака. «Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда», — отметила Чернышева.