Психолог Девяткина рассказала, что лень часто связана с выгоранием | 360°

Общество 20 октября 2022, 21:56 Психолог Девяткина рассказала, что лень часто связана с выгоранием

Читать 360tv в

Психолог Анна Девяткина рассказала, что причины лени часто кроются в усталости, депрессии и выгорании. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«С точки зрения психологии лень — это остановка энергии, когда у человека не происходит мобилизация энергии на действие», — пояснила она.

Реклама

В такой ситуации для начала следует пройти тест Бека на депрессию. Также лень может говорить об эмоциональном выгорании или даже проблемах с щитовидкой, пояснила Девяткина.

Реклама

Она добавила, что конкретные причины обычно есть и у прокрастинации. Она связана с отсутствием мотивации к действиям.

«Когда человек прокрастинирует, он чаще всего не может выбрать, что ему нравится», — рассказала психолог.

Ранее психолог Наталья Воробьева рассказала, какие методы помогут избавиться от стрессового состояния. По ее словам, одним из методов является саморефлексия. Для этого человеку следует хорошенько разобраться в своих чувствах и их причиной. А также отказаться от позиции жертвы и найти свою зону ответственности, рассказала Воробьева.