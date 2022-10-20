Психолог Воробьева дала советы, как преодолеть стресс | 360°

Общество 20 октября 2022, 14:29 Психолог Воробьева дала советы, как преодолеть стресс Психолог Воробьева: иногда в избавлении от стресса отлично работает саморефлексия freepik

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Психолог, арт-терапевт, специалист по нейрографике Наталья Воробьева в беседе с изданием РИАМО рассказала, какие методы помогут избавиться от стрессового состояния.

По словам эксперта, для того, чтобы уйти от этой проблемы, следует рассмотреть различные варианты развития событий.

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«Когда человек вспоминает ту реальность, где все хорошо, верит в чудо и ярко, в красках представляет, как обстоятельства складываются в самом лучшем варианте, этот метод работает», — сообщила она.

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Таким образом человек настраивается на позитивную волну, как бы тяжело ему в этот момент не было.

Еще один действенный метод, по словам психолога, — это саморефлексия. Каждый человек в состоянии перестать чувствовать себя жертвой и найти свою зону ответственности. Он должен осознавать, какие чувства движут им в конкретный момент времени.

«Начните называть вещи своими именами: обиду — обидой, злость — злостью, ярость — яростью, радость — радостью», — резюмировала эксперт.