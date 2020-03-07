Психолог дал совет женщинам, как получить желаемый подарок на 8 Марта

Психолог Ирина Кузнецова наконец-то авторитетно сформулировала то, что постоянно витало в воздухе. Она дала дельный совет женщинам, как получить от любимого мужчины желанный подарок. Секрет прост: не надо ходить вокруг да около, намекать и капризничать. Своему избраннику нужно сказать о подарке напрямую. Это реально работает.

«Мужчине важна четко поставленная цель, задача. Вы заметно снизите предпраздничное напряжение и „головную подарочную боль“ своему мужчине, если скажете ему все прямо. И уже за это он будет вам благодарен», — рассказала Кузнецова агентству Ura.ru. Она добавила, что цель должна быть адекватна и достижима.

По мнению собеседницы, любое «хочу» должно звучать нежно и с любовью. Для мужчины очень важно чувствовать, что его любимая женщина верит в него. В таком случае он свернет горы и задарит возлюбленную подарками. В этой ситуации стоит говорить искренне и открыто. Любые психологические трюки могут мужчину просто-напросто отпугнуть и разозлить мужчину. Выдуманные приемы в целом дурно влияют на отношения. Доверительный и теплый разговор решает большинство проблем.

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