    29 декабря 2019, 12:47

    Психиатр порекомендовал россиянам не пить на Новый год

    Дарья Бунякова

    Редкие россияне встречают Новый год без традиционной бутылки шампанского и другого алкоголя. Но психиатр и член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил провести праздник без спиртных напитков.
    Психиатр порекомендовал россиянам не пить на Новый год

    «Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья», — сказал Менделевич «Интерфаксу».

    Он отметил, что для торжества не требуется горячительное, нужно просто найти хорошую альтернативу. Например, можно поучаствовать в уличных забавах или поиграть с семьей в настольные игры.

    По словам специалиста, распитие алкоголя в присутствии детей формирует у них неправильную ассоциацию, что праздники нельзя провести без спиртного. Кроме того, алкоголь негативно сказывается на здоровье.

    «К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания», — подчеркнул Менделевич.

    Специалист также затронул тему безопасности и дал несколько советов, как не переместиться из-за праздничного стола на больничную койку.

    «То, что в длительные зимние праздники увеличивается число вызовов скорой помощи, и часть из них связана с пьянством — ни для кого не секрет. Поэтому нужно соблюдать самые простые и известные буквально всем правила», — заверил депутат.

    Если вы выпили, то стоит воздержаться от поездок на автомобиле и не выходить на улицу. Нарколог объяснил, что нередки случаи, когда подвыпившие граждане засыпали на улице и замерзали. Если вы увидели такого человека, то необходимо сразу же вызвать скорую и полицию. Также всегда стоит смотреть под ноги, чтобы не получить травм, поскользнувшись на льду.