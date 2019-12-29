Психиатр порекомендовал россиянам не пить на Новый год

Редкие россияне встречают Новый год без традиционной бутылки шампанского и другого алкоголя. Но психиатр и член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил провести праздник без спиртных напитков.

«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья», — сказал Менделевич «Интерфаксу».

Он отметил, что для торжества не требуется горячительное, нужно просто найти хорошую альтернативу. Например, можно поучаствовать в уличных забавах или поиграть с семьей в настольные игры.

По словам специалиста, распитие алкоголя в присутствии детей формирует у них неправильную ассоциацию, что праздники нельзя провести без спиртного. Кроме того, алкоголь негативно сказывается на здоровье.

«К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания», — подчеркнул Менделевич.

Специалист также затронул тему безопасности и дал несколько советов, как не переместиться из-за праздничного стола на больничную койку.

«То, что в длительные зимние праздники увеличивается число вызовов скорой помощи, и часть из них связана с пьянством — ни для кого не секрет. Поэтому нужно соблюдать самые простые и известные буквально всем правила», — заверил депутат.

Если вы выпили, то стоит воздержаться от поездок на автомобиле и не выходить на улицу. Нарколог объяснил, что нередки случаи, когда подвыпившие граждане засыпали на улице и замерзали. Если вы увидели такого человека, то необходимо сразу же вызвать скорую и полицию. Также всегда стоит смотреть под ноги, чтобы не получить травм, поскользнувшись на льду.