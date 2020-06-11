Псевдодепутат Наливкин снял ролик о полицейском с «сотнями киллограмов денег». Теперь МВД начало настоящую проверку
Видео начинается с того, что в квартиру к «высокопоставленному сотруднику ОВД» приходят с обыском и находят там «сотни килограммов денег». При этом мужчина не мог объяснить, откуда они у него взялись. После этого на сцену вышел Наливкин, который якобы является председателем исполнительного комитета.
По его мнению, Андрейченко причастен к незаконному обороту дикорастущих биоресурсов в Уссурийском районе. С полученными деньгами подполковник хотел сбежать из страны, но теперь будет ждать суда, оставаясь под домашнем арестом.
В местном МВД юмор блогера не оценили. Там заявили, что подполковник ОМВД России по городу Уссурийску Алексей Андрейченко никогда у них не работал.
«Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — заявили в ведомстве.
Теперь Наливкина может ожидать вполне реальный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Полиция также попросила СМИ и администраторов социальных сетей «не поддаваться на провокации и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию».
Ранее «360» уже писал о Виталии Наливкине и том, какие темы он поднимает в своих роликах.