Проверки наличия масок и перчаток начнутся на всех станциях метро Москвы

В Москве с 19 октября усилят контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. С проверками придут в метро, автобусы, электробусы, трамваи и на МЦД.

Проверять соблюдение масочно-перчаточного режима будут сотрудники полиции и ГКУ «Организатор перевозок», сообщил департамент транспорта в Telegram.

«Проверки будут на 100% станций мосметро. <…> Пожалуйста, если поездка необходима — подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки», — говорится в публикации.

В Дептрансе заметили, что подобные меры помогут сберечь здоровье и не подвергать опасности других пассажиров. Горожан попросили оставаться дома, если острой необходимости к поездке нет или при недомогании.

«Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — заключили в ведомстве.

По мнению психолога, люди раздражаются просьбам носить маски, поскольку не понимают, зачем они нужны в действительности. Средство защиты защищает от вируса не тех, кто его носит, а кто находится рядом.

В Москве, по последним данным, подтвердили 362 253 случая COVID-19. За последние сутки выявлено 4610 заболевших. Выздоровел 273 881 житель столицы, скончались 5958 человек.