Право на льготный проезд в метро предложили проверять строже

Кабмин предложил разрешить проверку документов для льготного проезда в метро. Госдума намерена рассмотреть проект закона об этом в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Документ вносит изменения в Закон о внеуличном транспорте, отметила «Парламентская газета». Его, в частности, хотят дополнить положением о проверке подтверждения льгот на проезд или же оплаты багажа контролерами на станциях метро, включая пропускные пункты.

Пассажиры по действующим нормам обязаны по требованию контролера предъявлять при прохождении через турникет подтверждающий право на льготный проезд документ.

Этот пункт предлагают исключить разработчики нового проекта, заменив его новой статьей. Она разрешит контролерам требовать подтверждения льготы и на станциях, а не только на пропускных пунктах.

Если льготный документ не содержит фотографию, пассажир по требованию контролера будет обязан также предъявить удостоверяющий его личность документ.

При перевозке детей с предоставлением льгот по оплате проезда будет необходимо предъявлять свидетельства о рождении ребенка для подтверждения его возраста.

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