Проверить нотариусов предложили в России из-за случаев навязывания услуг

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил о необходимости провести проверку нотариусов из-за случаев навязывания дополнительных услуг клиенту, написал сайт RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Егармин объяснил, что бывают случаи, когда потребитель приходит к нотариусу с готовым документом, который требует лишь заверения подписи лица, выдающего доверенность. Клиенту могут сообщить о надобности переписать документ. Для этого с него берут дополнительные деньги. Отказ от такой услуги иногда попросту игнорируется нотариусом.

«Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору — провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту — провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства», — говорится в письме.

Ранее россиянам рассказали, что в судебной практике есть немало случаев, когда мошенники забирали квартиры умерших, которые при жизни злоупотребляли алкоголем или наркотиками.