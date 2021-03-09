Названы способы, как мошенники присваивают квартиры умерших

В судебной практике не мало случаев, когда мошенники забирали квартиры умерших, которые при жизни злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Они либо подделывают завещание, либо оформляют фиктивный брак.

Адвокат Олег Сухов в беседе с агентством «Прайм» отметил, что при подделке завещания у мошенников всегда есть «свой» нотариус, который за большие деньги оформляет подобные бумаги.

«Проблем присвоить квартиру только что скончавшегося собственника не представляет особой сложности», — отмечает эксперт.

Нередко мошенники вступают в фиктивный брак. Причем союз между зависимым человеком и аферистом оформляют как при жизни первого, так и после его смерти. Подобный брак обычно регистрируется в ЗАГСах отдаленных регионов задним числом, а затем наследство оформляется в пользу ложного супруга.

Сухов отметил, что суд порой становится невольным участником преступной деятельности «черных риелторов». Аферист подает в суд исковое заявление с договором купли-продажи квартиры, якобы подписанным умершим собственником (факт смерти скрывается) и просит обязать зарегистрировать квартиру на себя — продавец уклоняется от исполнения договора. Суд принимает решение в пользу преступника.

Такие случаи мошенничества с квартирами нередки, но, по словам Сухова, происходят лишь с одинокими россиянами, у которых нет родственников, или с теми, кто злоупотребляет спиртным или принимает наркотики.