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    09 марта 2021, 06:34

    Названы способы, как мошенники присваивают квартиры умерших

    Екатерина Шамина

    В судебной практике не мало случаев, когда мошенники забирали квартиры умерших, которые при жизни злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Они либо подделывают завещание, либо оформляют фиктивный брак.

    Названы способы, как мошенники присваивают квартиры умерших

    Адвокат Олег Сухов в беседе с агентством «Прайм» отметил, что при подделке завещания у мошенников всегда есть «свой» нотариус, который за большие деньги оформляет подобные бумаги.

    «Проблем присвоить квартиру только что скончавшегося собственника не представляет особой сложности», — отмечает эксперт.

    Нередко мошенники вступают в фиктивный брак. Причем союз между зависимым человеком и аферистом оформляют как при жизни первого, так и после его смерти. Подобный брак обычно регистрируется в ЗАГСах отдаленных регионов задним числом, а затем наследство оформляется в пользу ложного супруга.

    Сухов отметил, что суд порой становится невольным участником преступной деятельности «черных риелторов». Аферист подает в суд исковое заявление с договором купли-продажи квартиры, якобы подписанным умершим собственником (факт смерти скрывается) и просит обязать зарегистрировать квартиру на себя — продавец уклоняется от исполнения договора. Суд принимает решение в пользу преступника.

    Такие случаи мошенничества с квартирами нередки, но, по словам Сухова, происходят лишь с одинокими россиянами, у которых нет родственников, или с теми, кто злоупотребляет спиртным или принимает наркотики.