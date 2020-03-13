Проведение массовых мероприятий запретили в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий в городе. Это помешает распространению коронавируса, сообщило РИА ФАН.
В период с 16 марта до 30 апреля в городе нельзя проводить театральные, развлекательные, спортивные и прочие мероприятия с участием более одной тысячи человек.
Ранее массовые мероприятия запретили проводить в Москве до 10 апреля. Разрешенное число участников — менее пяти тысяч человек. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.