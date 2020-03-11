В Москве на месяц запретили проводить массовые мероприятия

Запрет действует до 10 апреля. Документ стал дополнением к указу о мерах повышенной безопасности, введенных в Москве из-за вспышки коронавируса.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ограничения необходимы, чтобы свести к минимуму распространение инфекции.

За основу взяли опыт Франции. Первоначально там ограничивали численность мероприятий, проходивших в закрытых помещениях. Затем запрет распространили и на открытые площадки, напомнили в мэрии.

Также в Москве отменили городские фестивали, которые планировалось провести до 10 апреля. Среди них «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест». Фестиваль «Крымская весна» должен был пройти 15 марта на Тверской улице.

Футбольные и хоккейные матчи отменять не будут, однако на них будут пускать не более пяти тысяч болельщиков, уточнил Собянин. В частности, ограничения коснутся матчей ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Зенита».