«Известия»: крупные банки повысили проценты по кредитам и ипотеке

В конце июля — начале августа крупнейшие российские банки увеличили ставки на жилищные и потребительские кредиты. Эксперты предрекли дальнейший их дальнейший рост и предложили извлечь выгоду на борьбе кредитных организаций за клиентов.

С 23 июля по 7 августа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру», проценты по ипотечным займам в среднем выросли на 0,5 процентных пункта. По потребительским тоже отмечен рост на 1,5-2 процентных пункта.

Условия по жилищным ссудам в диапазоне с 0,1 до одного процентного пункта изменили в сторону увеличения 18 банков. А в 17 организациях в промежутке между 0,5-2,5 процентного пункта выросла стоимость потребительских кредитов. Доходность по вкладам, отметили специалисты, стала лучше в 100 банках — на 0,1-1 процентный пункт.

В крупных банках информацию о корректировке ипотечных и кредитных программ подтверждать не стали. Тем не менее, полагают эксперты, на рост ставок по этим продуктам в дальнейшем будут влиять повышение ключевого показателя, ужесточение регулирования в сфере потребкредитов и ипотечных займов и ограничения по госпрограмме.

Не исключено, допустили в некоторых кредитно-финансовых организациях, что к концу 2021 года проценты на потребительские кредиты станут выше в среднем на 1-2 процентных пункта, а на ипотеку — до 1,5.

Банки займутся привлечением максимального количества клиентов путем спекуляции на дальнейшем удорожании кредитов. Скорее всего, они прибегнут к различным маркетинговым уловкам. В такой ситуации следует тщательно выбирать кредитную организацию и хорошо изучать рыночные предложения. Ставка по одному и тому же продукту в разных банках, вполне вероятно, будет отличаться на 0,5–1 процентный пункт.