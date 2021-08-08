Назван самый популярный в России способ потратить налоговый вычет

Почти половина россиян (47%) тратит или собирается потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Это стало самым популярным вариантом использования денег, полученных таких путем.

Треть респондентов (31%) собирается потратить налоговый вычет на текущие расходы, еще 22% хотят пустить их на ремонт, 14% — на покупки для дома, а 12% — на отпуск, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный одним из крупных российских банков.

Самым непопулярным стал вариант добавить средства с налогового вычета в накопления. Так хотят поступить 9% опрошенных, инвестировать деньги намерены 3%, еще 2% планируют использовать их как первоначальный взнос на новую квартиру.

В опросе приняли участие пять тысяч человек из различных регионов России в возрасте 26-55 лет. Все они в течение последних пяти лет приобретали квартиру.

С 1 августа в Подмосковье можно получить налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах. Вычет можно будет получить в 2022 году двумя способами. Есть вариант подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ по окончании налогового периода или обратиться с письменным заявлением к работодателю в этот же срок.

Потребуются копия договора, чек, справка 2-НДФЛ, копии паспорта и ИНН. Также нужно будет предоставить банковские реквизиты и свидетельство о рождении ребенка, если вычет по расходам нужно оформить на его спортивные занятия.