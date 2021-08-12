Проценко заявил о снижении числа заболевших ковидом в России

В России начало снижаться число заболевших ковидом и госпитализированных. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников РФ. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах. Может быть немного растянуто во времени», — рассказал он РИА «Новости».

Главврач пояснил, что в Москве снижение началось раньше, в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю. Проценко связал снижение числа заболевших с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет. По его словам, их число выросло за полтора месяца.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, скорее всего, только к зиме. По его словам, сентябрь принесет очередную волну. Он подчеркнул, что что рост числа заболеваний все еще возможен. В России пока не сформировалась иммунная прослойка, уточнил Тимаков.