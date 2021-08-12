Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, скорее всего, только к зиме. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать», — сказал Тимаков.

Медик подчеркнул, что рост числа заболеваний все еще возможен. В России на данный момент не сформировалась иммунная прослойка. Для этого необходимо время. Врач также отметил, что задача вакцинации — не победить коронавирус полностью, это просто невозможно. Главное просто снизить число одновременно болеющих, а также избежать тяжелых осложнений.

На вопрос о том, возможно ли достигнуть того, что в России коронавирус приблизится к нулю, медик ответил отрицательно. Вирус останется все равно и будет видоизменяться.

Ранее Евгений Тимаков отметил, что новый штамм коронавируса «йота» вряд ли вытеснит другие варианты. Он более смертоносный, но сам может существовать только в живом организме. Значит, он постепенно будет мутировать, чтобы не убивать свою среду обитания.